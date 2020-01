ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ Posted On January - 31 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤੇ ਢਾਹਾਂ ਇਨਾਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਚ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਢਾਹਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਹਾਂ, ਡਾ. ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ), ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ (ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਤੇ ਡਾ. ਵਨੀਤਾ (ਕਨਵੀਨਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ) ਹੋਣਗੇ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਢਾਹਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਦਾਂਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੋ ਲਿਪੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਬੋਤਮ ਗਲਪ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਹਾਂ ਇਨਾਮ 25,000 ਕਨੈਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 1,0ਂ10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨੈਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

