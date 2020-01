ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ Posted On January - 11 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ, ਬਘੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੀਲਵਾੜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਦਰਭ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੇਵਾੜ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਿਆਸਤ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਗਵਰਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ

Both comments and pings are currently closed.