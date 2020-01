ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ Posted On January - 7 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਮਾਣੋਂ, 6 ਜਨਵਰੀ

ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਨਿਵਾਸੀ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਮਾਣੋਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 49 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਮਾਣੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਮਾਣੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਖਮਾਣੋਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

