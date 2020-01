ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ Posted On January - 31 - 2020 ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 88 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਖਲ (ਖੁੱਦ ਹੀ) ਅਧੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ (ਸਵਰਗੀ) ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ| ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਾਬਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਰਥ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾਕੋਨਾ, ਮੀਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਆਦਿ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਖਲ ਲਿਆ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ|

