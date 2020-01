ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ: ਸੇਖੋਂ

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ: ਸੇਖੋਂ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਢੀਂਡਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ।

