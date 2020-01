ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1,34,750 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1,34,750 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ Posted On January - 23 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 22 ਜਨਵਰੀ

550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 245 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 1,34,750 ਬੂਟੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ‘ਆਈ ਹਰਿਆਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ’ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਨਜੀਓਜ਼, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1,00,215 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. (ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੋ ਫੌਰੈਸਟਰੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,500 ਸਫੈਦੇ, 4000 ਸ਼ੀਸ਼ਮ, 400 ਬ੍ਰਮਾ ਡੇਕ ਅਤੇ ਨਿੰਮ੍ਹ ਅਤੇ 1000 ਮੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 23,900 ਬੂਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਣ ਮੰਡਲ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 2,05,501 ਬੂਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਮਾਲਵਾ

