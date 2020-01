ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ Posted On January - 20 - 2020 ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ

ਸਮਾਣਾ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਆਏ ਇਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਫੋਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (30) ਪੁੱਤਰ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਦਰ ਪਲੀਸ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਗਾਜੇਵਾਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 103 ਟੀਏ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਰ ਬਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾ ਆ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।

