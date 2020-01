ਪੁਸਤਕ ‘ਹਰ ਚਿਰਾਗ ਸੂਰਜ ਹੈ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On January - 28 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲਜ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਫੁੱਲ ਚੰਦ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਤੌਕੀ ਦਾ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਹਰ ਚਿਰਾਗ ਸੂਰਜ ਹੈ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੇਵਸਾਹੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਡਾ. ਤੋਕੀ ਆਪਣੀ ਇਸ 42ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਛਪਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਗੋਸ਼ਠੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਮਮਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

