ਪੁਸਤਕ ‘ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਰਸਾ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ Posted On January - 20 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਚੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਰਸਮਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਰਸਾ’ ਪਿੰਡ ਭੰਗਚੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵੰਤ ਬਰਾੜ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਡਾ. ਰਾਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ ਬਾਰੇ ਤੇ ‘ਨਸ਼ੇ, ਦਾਜ ਤੇ ਭਰੂਨ ਹੱਤਿਆ’ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੰਗਚੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਸਿੱਕੇ, ਨਾਪ-ਤੋਲ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ, ਮੀਰਆਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਡਾ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯਤਨ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਗੇ।

ਮਾਲਵਾ

