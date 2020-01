ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 18 - 2020 ਜੈਸਮੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਨਾਭਾ, 17 ਜਨਵਰੀ

ਨਾਭਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਭਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਸਦੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿੳੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਲੋਹਰਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਵਰਗੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੀਕੂ ਸਮੇਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ

Both comments and pings are currently closed.