ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ Posted On January - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜਨਵਰੀ

ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਐਸ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

Both comments and pings are currently closed.