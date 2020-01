ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਈ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On January - 31 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਉਰਫ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਵੀਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੌਇਲ ਹੋਟਲ ਨੇੜੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਉਰਫ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਉਰਫ ਘੁੱਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੌਸ਼ਾਦ ਅਨਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ-2 ਵਿਖੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮਿਰ ਸੁਹੇਲ ਉਰਫ ਗੋਸ਼ਾ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਬੰਗਲਾ, ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਹਿਬਾਜ਼ ਵਾਸੀ ਅਬਾਸਪੁਰਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਿਰ ਸੁਹੇਲ ਉਰਫ ਗੋਸ਼ਾ ਅਜੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

