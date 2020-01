ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਿਕ ’ਚ ਹੋਵੇ: ਅਦਾਲਤ Posted On January - 15 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਾਮਿਨੀ ਲੌ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ/ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਇੰਨਾ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਣ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਜੁੜਿਆ ਇਕੱਠ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ

