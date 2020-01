‘ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਜਾਮੀਆ

‘ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਜਾਮੀਆ Posted On January - 14 - 2020 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਜਮਾ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਡੀਨਜ਼, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਪੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੀਪੀ ਦੱਖਣੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਜਮਾ ਅਖਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਈਦ ਫਾਹਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗੀ। ਆਇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼, ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰ ਵਿਜੇ ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਂਪਸ ’ਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਕਸ਼ਤ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਗੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ 10 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਸਕਰ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 37 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਮੀਜ਼, ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਸਕਾਰਫ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

Headlines, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ‘ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਜਾਮੀਆ

Both comments and pings are currently closed.