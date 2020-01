ਪੀਪੀਐੱਸ ਨਾਭਾ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ

ਪੀਪੀਐੱਸ ਨਾਭਾ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ Posted On January - 17 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਨਾਭਾ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਓਲਡ ਨਾਭੀਏਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਓਐੱਨਏ) ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ‘ਫਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਟਰੈਜ਼ਰ ਹੰਟ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਰਵਨਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉੱਚ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਬਾਣੀ ਯਾਦਵ ‘ਫਨ ਡਰਾਈਵ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਫਨ ਡਰਾਈਵ’ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਬ 140 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਰਾਲੀ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਲੀਫ਼ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ’ਤੇ (12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ 2.15 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਪੀਪੀਐੱਸ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

