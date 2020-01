ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ‘ਨਾਈਨ’ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਕੈਂਪ Posted On January - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ

ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਨਾਈਨ) ਦੀ ਐਨਐਸਐਸ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੈਂਪ (ਦਿਨ-ਰਾਤ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਪਰਵੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਾਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਈਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ’ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਸ਼ਾਂਕ ਆਨੰਦ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕਰੋਬੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ‘ਨਾਈਨ’ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਕੈਂਪ

Both comments and pings are currently closed.