ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ Posted On January - 19 - 2020

ਪੰਚਕੂਲਾ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਬਤੌੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਛਮਣ ਬਤੋੜ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁ਼ਦ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਛਮਣ ਬਤੋੜ ਨੇ ਕਿਾਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਲਛਮਣ ਦਾਸ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੇਮ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਾਕਮ, ਤੇਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਟਰੋਲ ਬਚੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

