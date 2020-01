ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ Posted On January - 26 - 2020 ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ

ਧਾਰੀਵਾਲ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਸਨਾਵਾਲ ਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਨਮਲੱਕ ਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਕੱਚੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਪਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੱਚੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਕਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲਾਂ-ਪਸਨਾਵਾਲ-ਖਾਨਮਲੱਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲਦਾ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, (ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ): ਤਰਨ ਤਾਰਨ-ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੇਵਲ 800 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 26 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ|

