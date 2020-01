ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੌਣੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ Posted On January - 28 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲੰਧਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਤਪਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਪੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 63 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1, 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਜਲਦੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਹ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

