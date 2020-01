ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜਿਆ

ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜਿਆ Posted On January - 12 - 2020 ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਜਨਵਰੀ

ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਵਾਮੀ ਗੰਗਾ ਨੰਦ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਧਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵੱਲੋਂ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਨ 1098 ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲਾ ਲਾਵਾਰਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਸ਼ਰਮ ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ) ਮਮਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਨ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆਸ਼ਰਮ ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

