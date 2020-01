ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈ Posted On January - 11 - 2020 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਪਾਤੜਾਂ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ ਉੱਨੀ ਸੌ ਸੋਲਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ,ਸੋਨੂ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਗਏ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਨੀਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਬਰਾਬਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪਨੀਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਸੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਝ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹ ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

