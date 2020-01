ਪਾਰਟੀ 59 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ: ਮਿੱਤਲ Posted On January - 19 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 59 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈ਼ਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 59 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 58 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ’ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਪਾਰਟੀ 59 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ: ਮਿੱਤਲ

Both comments and pings are currently closed.