ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗੂਰ ਮੱਛੀ Posted On January - 4 - 2020 ਅਤਰ ਸਿੰਘ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 3 ਜਨਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੂਰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫੀਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੂਰ ਬ੍ਰੀਡ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।

ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੂਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗੂਰ ਮੱਛੀ: ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਕ ਮੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗੂਰ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 130-140 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਲੀ, ਸਿੰਗਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਛੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗੂਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

