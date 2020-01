ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ Posted On January - 14 - 2020 ਡਿਜੀਟਲ ਅਮਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਾਇਬਰੀ ਸੰਸਾਰ : ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ’ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਖਣਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਅ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ (ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ) ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ) ਪੜ੍ਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਖਰੜਾ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਅਸੀਰ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਪਿਪਲੀ (ਸਿਰਸਾ) ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖੜੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ‘ਸਰਗਮ’ ਵਿਚ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦੇ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਰੰਗ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗਿਆਨ-ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ/ਖੇਡਾਂ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਮੇਥੀ ਤੇ ਮੇਥਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ’ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੇਥੀ’ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਫ਼ੋਟੋ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਥੇ ਹਨ। ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਮੇਥੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਮੇਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਥੇ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਪੀ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ: ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰ’। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਵਾਲਾ, ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਾਵੇਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ? ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ‘ਸੋਮਵਾਰੀ ਸੰਵਾਦ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)

