ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ: ਘਰ-ਘਰ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ

ਸੰਦੌੜ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 31,690 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 17,480 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ।

ਬੀਈਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਸੋਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਚਾਰਜ ਐੱਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 20 ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਾਨ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਖੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਖੀ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

