ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਂਗਲ Posted On January - 6 - 2020 ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਨ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਮੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅੰਤਰ-ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਖਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਗੁਪਤਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੁਮਾਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੁਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਜਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ’ਚ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਲੀਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹਿ-ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ’ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਗਮੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸੁਖਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੰਨੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਂਗਲ

Both comments and pings are currently closed.