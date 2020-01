ਪਰਵਾਸੀ ਕਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ Posted On January - 31 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਰਨ ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਨ, ਜਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਉਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਰਵੀ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1984 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਵਿਅਰਥ ਮੌਤ’, ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ’, ‘ਇਕ ਸੰਵਾਦ’ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਾਰੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ. ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬੋਜ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਗਜਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ‘ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ’ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕੰਬੋਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਪਰਵਾਸੀ ਕਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ

Both comments and pings are currently closed.