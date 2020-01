ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ Posted On January - 9 - 2020 ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੌਗਾਤ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਮੀਮਸਾ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਘੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਵੇ। ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਮਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਭਦੌੜ, ਬਰਨਾਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98729-21786 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦੀ ਹਵਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਰਿਸਾਅ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਾਧੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਸੌ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾਂ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੌ ਸੁੱਖ’। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 88721-68244 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਧੀਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸੁਨਾਮ।

ਸੰਪਰਕ: baljinderkaur4500@gmail.com ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤੇ ਅਨਾਜ ਰੂਪੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਧਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੰਪਰਕ: 98559-55355 ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 99151-41257 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਵੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਤਰ ਕੇ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਮੁਹਾਲੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਜੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਤ ਨਗਰ, ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਰੋਡ ਮਕਸੂਦਾਂ, ਜਲੰਧਰ। ਸੰਪਰਕ: 97813-20622 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਕਾਰ, ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ।

ਸੰਪਰਕ: 98553-42016 ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈ ਕੇ ਸਤੁਲਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 20-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਪਰਕ: 99884-95112 ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ-ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਸੰਪਰਕ: 88727-56251

Ticker, ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ Comments Off on ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ

Both comments and pings are currently closed.