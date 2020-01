ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ Posted On January - 17 - 2020 ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਤਨੀ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਤ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਜਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਂਕੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।

