ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ Posted On January - 26 - 2020 ਕਾਠਮੰਡੂ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਨੇਪਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਂਜ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਥੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਖੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਕ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਕ ’ਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਵਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸਾਰਕ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੋਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਪੀਟੀਆਈ

