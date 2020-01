ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On January - 31 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਫ਼ਿਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੌਕ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੀਹਰਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ’ਚੋਂ ਚੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਰ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਈ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ’ ’ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

