ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਹੋਈ ਗੂੜ੍ਹੀ Posted On January - 15 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ‘ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਛਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਰਕਬੇਵਾਲਾ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦਲ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਛਾਉਣੀਆਂ ’ਚ ਠਹਿਰਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਛਾਉਣੀਆਂ ’ਚ ‘ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ’ ਅਤੇ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਛੰਦ ਮਗਰੋਂ ਚਟੰਗੇ (ਬੱਕਰੇ) ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭਲਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਖਤੂਪੁਰਾ ’ਚ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ): ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੇਲਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਏ ਗਏ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਟ੍ਹ ਗਰਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਕੀ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ, ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਬਲਾਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਕੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਾਟ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਲੋਕ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਮਾਣਿਆ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਰਾਮਾ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਤੇ ‘ਬਲਾਕੀ ਰਾਮ’ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਜੋਧਪੁਰ’ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼’ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀਪ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੁਖ਼ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਲੇਕਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿਰਸਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੇਕਾਂ ’ਚ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਭੂਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ’ਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭੂਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਗਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੈਮੀਕਲਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਯੂਕਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਕੰਡੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮਾਲਵਾ

