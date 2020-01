ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼

ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ Posted On January - 13 - 2020 ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ: ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 4,40,560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਲਖ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ, ਭਰਤ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਪਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਢਿਲੋਂ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਆਹੁਜਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਰਸ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

