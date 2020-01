ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਾ ਬਣਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਾ ਬਣਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Posted On January - 8 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਾ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਤੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੰਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ।

