ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ: ਲੱਛਣ ਤੇ ਬਚਾਅ Posted On January - 24 - 2020 ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਨਿਊਰੋਲੌਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਨਾਅ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਾਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੰਤਰਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ, ਦੇਖਣ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਾਇਨਲ ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ, ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ, ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ, ਜੀਂਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣਾ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ, ਆਦਿ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਬਦਲਾਅ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 9815200134

