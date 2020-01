ਨਾਮੁਰਾਦ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ Posted On January - 20 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 19 ਜਨਵਰੀ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 19 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਹਫਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਸਬਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਪੋਲੀਓ ਬੂਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੋਲੀਓ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਸਥਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ। ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੋਲੀਓ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ’ਚੋਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 93 ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿੱਜਰਪੁਰਾ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 13,965 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਾਦੀਆਂ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੀਐੱਚਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੂਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾ ’ਤੇ ਪਲਸ ਪੋਲਿਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 12,14,206 ਆਬਾਦੀ ਦੇ 2,09,537 ਘਰਾਂ ਦੇ 1,47, 652 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 12,09 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਐੱਸਐੱਮਓ ਪੱਟੀ ਡਾ. ਬੀਰਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ’ਚ ਪਲਸ ਪੋਲਿਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋ ਰੀਬਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪੋਲਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਐੱਸਐੱਮਓ ਪੱਟੀ ਡਾ. ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 8,714 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲਿਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਨਾਮੁਰਾਦ ਰੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ

Both comments and pings are currently closed.