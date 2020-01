ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ 7044.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ

ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ 7044.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ Posted On January - 5 - 2020 ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 4 ਜਨਵਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7044.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7044.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 63 ਫੀਸਦੀ, 22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 4405.76 ਕਰੋੜ, ਦਰਮਿਆਨੇ/ਲਘੂ/ਅਤਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 1545.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1093.36 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ(ਵਿਕਾਸ) ਐੱਸਪੀ ਆਂਗਰਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਪੀਐੱਨਬੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹੈੱਡ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ ਡੀ ਐਲ ਭੱਲਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐੱਲਡੀਓ ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

