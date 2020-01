ਨਾਟਕ ‘ਉਧਾਰਾ ਪਤੀ’ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾਈਆਂ

ਨਾਟਕ ‘ਉਧਾਰਾ ਪਤੀ’ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾਈਆਂ Posted On January - 23 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਰੰਗਮੰਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਰਸ ਨਾਟਕ ‘ਉਧਾਰਾ ਪਤੀ’ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਵਣਮਾਲਾ ਭਵਾਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਡਾ. ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਖੀਆਂ ਫੜ ਫੜ ਹਸਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਪੂਜਾ, ਸਹਿਰਾਬ, ਸੰਜੀਵ ਰਾਇ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

