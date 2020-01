ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ Posted On January - 28 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ (ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ) ’ਚ ਵੰਡੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਏਕੇ ’ਚ ਪਰੋਣ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ, ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਮਸੇਫ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ, ਜੇਐਨਯੂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਏ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ

Both comments and pings are currently closed.