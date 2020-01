ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ Posted On January - 28 - 2020 ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮਜ਼ਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਨਸੀਆਰ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ। 13 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਬਜ਼ਰੁਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁੱਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਣਪਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹਸਲਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ 2016 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਦਾ 2017 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਮੁਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ, ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਖਰ ਆਏਗਾ।

