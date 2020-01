ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ Posted On January - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕੁਰਾਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਧਰੇੜਾ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਤਵੀਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾ. ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਧਰੇੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੰਤਵੀਰ, ਡਾ. ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਧਰੇੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਧਰੇੜਾ ਨੂੰ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਧਰੇੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਤਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਧਰੇੜਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

