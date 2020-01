ਨਵਾਂ ਸਾਲ: 100 ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ: 100 ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ Posted On January - 1 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਯੂਥ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ’ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 100 ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਚੌਕਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਦਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਮੀ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਗਰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਜੈਬਰਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।

