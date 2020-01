ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ Posted On January - 9 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਲਈ 5 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬੂਥ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਕੁਰਾਲੀ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੂ ਮੱਕੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਭੀਮ ਸੈਣ ਗੇਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

