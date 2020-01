ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ Posted On January - 7 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਟਨਸ

