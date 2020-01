ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ Posted On January - 26 - 2020 ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਨੁੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ, ਆਦਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਰੀਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚਣ ਬਾਰੇ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੁਆਲੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਲ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਰੂਬੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ) ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

Both comments and pings are currently closed.