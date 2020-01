ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ Posted On January - 23 - 2020 ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਫੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਟਨ ਕੂੜਾ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

