ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 15 - 2020

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਕਾਈ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਜੈ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ ਵਾਸੀਆਨ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 9 ਕਨਾਲ 15 ਵਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਲਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ

