ਧੈਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ Posted On January - 21 - 2020

ਬਲਾਚੌਰ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰ. ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਿਜ ਲਾਲ ਜਰਮਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਯੂਏਈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਯੂਐੱਸਏ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਯੂਕੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾ ਕਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਮਸਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਧੈਂਗੜਪੁਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਭੇਟ ਬਲਾਚੌਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਿੰਡ ਸਿੰਬਲ ਮਜਾਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੰਬਲ ਮਜਾਰਾ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 42 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਖੋਥੜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਭੇਟ ਬਲਾਚੌਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਿੰਡ ਖੋਥੜਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਥੜਾਂ ਨੁੰ 13 ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

