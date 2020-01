ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ Posted On January - 12 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਜਨਵਰੀ ਇਥੇ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਿਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੀ ਅਮਿਤੇਸ ਅਤੇ ਮਿਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਾਰਦਿਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਸ਼ਕੇ’ ਗੀਤ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ‘ਲਹਿੰਗਾ’ ਉੱਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੰਨਤ ਨੇ ‘ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ’ ਗੀਤ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰ. ਸ਼ਿਵ ਆਰੀਆ ਨੇ ਵਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਨਮੋਲ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਹੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ , ਸਰਪੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਧੂਰੀ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਈਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਮਜੰਮੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ

ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਥਾਨਕ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੁ ਪੀਸੀਐਸ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੰਗਾਰੰਗ ਸਭਿਆਚਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਧੀਰ ਮੋਦਗਿਲ ਸਕੱਤਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿੰਸ, ਸੁਮੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਕੁਮਦ ਬਤਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਪਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ’ਚ 30 ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਅੱਜ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਟੀਆ ਪੱਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਡਾਟਰਜ਼ ਡੇ’ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਜੰਮੀਆਂ 30 ਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਗ਼ਮ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੀਡੀਪੀਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ

Both comments and pings are currently closed.