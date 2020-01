ਧਾਰਾ 370: ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

ਧਾਰਾ 370: ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ Posted On January - 24 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਸੰਜੇ ਪਰਿਖ਼ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਲੇਵਾਂ ‘ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ’ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਾਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਸਥਾਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਧਾਰਾ 370: ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

Both comments and pings are currently closed.